Polizei Wuppertal

POL-W: RS Pedelecfahrer erleidet schwere Verletzungen

WuppertalWuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (21.11.2020), gegen 17:05 Uhr, zog sich ein Pedelecfahrer in Remscheid schwere Verletzungen zu. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 62-Jährige mit seinem Gefährt im Bereich der Straße Fürberg. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf. Der von unbeteiligten Zeugen alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

