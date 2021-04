Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall auf Kreuzung

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Gronau am Dienstagmorgen. Eine 30-jährige Gronauerin war gegen 07.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der Alstätter Straße aus Richtung Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Amtsvennweg unterwegs, als eine 26-Jährige ihren Weg kreuzte. Die ebenfalls aus Gronau kommende Frau befuhr die Buterlandstraße aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau. Beide Autofahrerinnen wollten die Kreuzung Alstätterstraße/Buterlandstraße geradeaus passieren. Dabei übersah die 26-Jährige, nachdem sie zunächst gehalten hatte, die herannahende 30-Jährige. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Der Verkehr der Buterlandstraße ist dem der Alstätter Straße durch ein "Stopp-Zeichen" untergeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell