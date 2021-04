Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autoscheibe eingeschlagen

Vreden (ots)

Mutmaßlich mit einem langen Schlagwerkzeug hat ein Unbekannter eine Windschutzscheibe eines Autos in Vreden eingeschlagen. Der an der Ostendarper Straße geparkte Smart wurde in der Nacht zum Dienstag beschädigt. Eine Zeugin hatte in den frühen Morgenstunden zwischen 04.00 und 05.00 Uhr eine Männerstimme sowie einen dumpfen Schlag gehört. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

