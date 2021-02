Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rad geklaut.

Menden (ots)

Dreiste Diebe

In der Nacht vom 22.02. (22 Uhr) zum 23.02. (11:40 Uhr) schnitten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun eines Grundstücks Ober der Becke auf, brachen in ein Gartenhaus ein und entwendeten daraus ein anthrazitfarbenes Bulls Mountainbike. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Menden (02373 - 9099-0) entgegen.

