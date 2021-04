Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecs aus Carport gestohlen

Borken (ots)

Zwei Pedelecs haben Unbekannte aus einem Carport in Borken entwendet. Die Täter betraten den Garten der Doppelhaushälfte am Weidenweg und gelangten so in den Unterstand. Bei der Beute handelt es sich um ein schwarzes Pedelec des Typs E-Bike 15 Xtra Watt-III vom Hersteller Rose und um ein rot-schwarzes Rad des Typs Elec TEC 2 HT, ebenfalls des Herstellers Rose. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 23.50 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell