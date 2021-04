Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Auf ein schwarzes Pedelec des Typs Grenoble C7+ hatten es Unbekannte in Bocholt abgesehen. Das vor einem Haus an der Hochfeldstraße stehende Fahrrad des Herstellers Gazelle entwendeten die Täter am Samstag zwischen 09.15 und 13.30 Uhr. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

