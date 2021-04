Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer übersehen

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger am Montag in Stadtlohn zugezogen. Der Südlohner war gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Südlohner Weg in Richtung Hundewick unterwegs, als eine 46-Jährige seinen Weg kreuzte. Die Borkenerin wollte von einem Firmengelände auf den Südlohner Weg nach links einbiegen. Sie habe den Motorradfahrer übersehen, gab die Autofahrerin an. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt.

