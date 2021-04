Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mofa-Prüfbescheinigung reicht nicht

Heek (ots)

Ein Rollenprüfstand zeigte am Montagabend nach einer Verkehrskontrolle in Heek eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von circa 43 km/h an. Auf dem Prüfgerät stand ein Motorroller eines 16-Jährigen. Polizeibeamte hatten den Rollerfahrer auf der Straße Markt angehalten. Die vorgezeigte Prüfbescheinigung reichte somit nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

