Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Anhänger gestohlen

Ahaus (ots)

Auf einen Abrollanhänger des Typs AVKT18 hatten es Unbekannte in Alstätte abgesehen. Der nicht zugelassene Trailer des Herstellers Kögel stand auf einem Firmengelände an der Enscheder Straße. Zeugen gaben an, dass ein Lkw auf das Gelände gefahren worden sei. Die Unbekannten hätten das Diebesgut angehängt und seien in Richtung Niederlande geflüchtet. Diesem Geschehen, das sich am Montag zwischen 10.00 und 12.30 Uhr abgespielt hatte, sei zunächst keine Aufmerksamkeit geschenkt worden: Es sei normal, dass auf dem Gelände Fahrzeugbetrieb herrsche, schilderten die Mitteiler. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

