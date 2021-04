Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrer läuft schwankend zum Auto

Ahaus (ots)

Der Atemalkoholtest ergab am Montagabend bei einem 57-Jährigen einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa zwei Promille schließen lässt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, da sie eine Person schwankend aus einem Tankstellen-Shop in Ahaus hatten kommen sehen, die mit einem Auto weggefahren sei. An der Halteranschrift trafen Polizeibeamte den Vredener an. Das von den Zeugen beschriebene Fahrzeug stand vor der Tür und das Aussehen sowie der offensichtlich alkoholisierte Zustand des Mannes stimmten auch mit den Schilderungen der Hinweisgeber überein. Ein Arzt entnahm in der Polizeiwache Ahaus dem Vredener Blutproben, um den Alkoholgrad exakt nachweisen zu können. Die Staatsanwaltschaft hatte diese Maßnahme angeordnet. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Am Wochenende war der 57-Jährige bereits in gleichgelagerter Sache aufgefallen, sodass eine Führerscheinsicherstellung bereits erfolgt war. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

