Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gronau zu. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto auf der Gildehauser Straße aus Richtung Bülowstraße kommend in Richtung Viktoriastraße unterwegs und bemerkte zu spät, dass vor ihm ein 34-Jähriger seinen Wagen verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der ebenfalls aus Gronau kommende Mann wollte nach rechts in die Viktoriastraße abbiegen und musste einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer passieren lassen. Der 55-Jährige fuhr auf. Die zwei Leichtverletzten, es handelt sich um Mitfahrerinnen im Auto des 34-Jährigen im Alter von 47 und 51 Jahren, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.500 Euro geschätzt.

