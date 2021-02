Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Scheune in Karow

Karow (ots)

Am 02.02.2021 gegen 24 Uhr wurden die Polizei Wismar und die Feuerwehr, aufgrund des Brandes einer Scheune in der Schweriner Straße in 23972 Karow, alarmiert.

Mit dem Eintreffen der Polizei und den Freiweilligen Feuerwehren aus Dorf Mecklenburg, Bad Kleinen, Groß Stieten, Beidendorf, Wismar Friedenshof und Grevesmühlen befanden sich die Anwohner des an die Scheune angrenzenden Wohnhauses bereits außerhalb des Hauses.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es innerhalb der Scheune zur Brandentwicklung, in dessen Folge die Scheune zerstört und das angrenzende Mehrfamilienhaus teilweise beschädigt wurde.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis ca. 03:00 Uhr an, wodurch es zu Beinträchtigungen des Verkehrs auf der B106 kam.

Durch den Brand wurde eine 34jährige Anwohnerin leicht verletzt und mit dem Verdacht der Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus nach Wismar verbracht.

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Marc Philipp Wohlgebohren Polizeiinspektion Wismar Polizeihauptrevier Wismar

