Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Badeunfall in Warnemünde

Rostock (ots)

Am Vormittag des 31.01.2021 trafen sich Mitglieder eines Eisbade-Vereins in Rostock/Warnemünde und gingen auf Höhe des Hotel Neptun zum Schwimmen ins Wasser. Aus noch ungeklärter Ursache schaffte es ein 70-jähriger Mann dieser Gruppe nicht mehr alleine zurück ans Ufer. Durch eine Schwimmerin konnte der Mann an Land gebracht werden. Hinzugeeilte Helfer zogen die Person gemeinsam aus dem Wasser, begannen mit Maßnahmen zur Wiederbelebung und wählten den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte erschienen nur kurz darauf am Einsatzort und übernahmen die Reanimation. Die Rettungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, so dass nur noch der Tod des 70-Jährigen festgestellt werden konnte. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen am Einsatzort. Patrick Schubbert Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

