Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: tödlicher Unfall in Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei über eine schwerverletzte männliche Person am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg informiert. Der nicht ansprechbare 52-jährige Mann wies bei Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Wismar eine stark blutende Kopfverlezung auf und wurde bereits durch einen Ersthelfer reanimiert. Durch die hinzukommenden Rettungskräfte und einen Notarzt konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die genauen Umstände die zur Verletzung des aus dem Ort stammenden Mannes geführt habe sind bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen des Mannes aufgenommen. Im Rahmen erster Ermittlungen wurden auch Sachverständige der DEKRA zur Klärung eines möglichen Verkehrsunfalles hinzugezogen. Im Auftrag Chiara Dudel Polizeihauptrevier Wismar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell