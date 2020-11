Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Unfall mit Sachschaden

Lauterbach - Am Mittwoch (04.11.), gegen 16:00 Uhr, befuhren ein Opel Corsa Fahrer und ein Daimler Fahrer hintereinander die Lindenstraße von der Fuldaer Straße kommend. Als der Corsa Fahrer nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der Daimler Fahrer zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Die Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Lauterbach-Blitzenrod - Am Donnerstag (05.11.), gegen 09:40 Uhr, hielt eine Omnibusfahrerin an der Haltestelle Kirche Blitzenrod in der Vogelsbergstraße, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Dies bemerkte ein nachfolgender Peugeot Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf den Bus auf. Bei dem Unfall wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell