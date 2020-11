Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Mittwoch (04.11.), kam es gegen 06:25 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 53-jähriger aus Großenlüder befuhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Bundesstraße 254 aus Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz hinter der Auffahrt vom Industriegebiet-West, kam es zum Unfall. Ein 47-jähriger Kia-Fahrer aus Wartenberg fuhr dem Anhänger des Traktors auf und schob diesen noch etwa 20 Meter nach vorne. Hierbei wurde die Achse des Anhängers abgerissen. Der 47-jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

