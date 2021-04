Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Äste auf B70 geworfen

Vreden (ots)

Der Schrecken ist den Autofahrern in die Glieder gefahren, als am Montag in Vreden drei große Äste auf die Bundesstraße 70 landeten. Einen Umfang von circa 15 bis 20 cm und eine Länge von rund 1,5 Metern hatten die Wurfgeschosse, die ein Unbekannter gegen 19.00 Uhr von der Brücke der Ostendarper Straße geworfen hatte. Mehrere Autofahrer waren auf der Bundesstraße zu der Zeit unterwegs. Eine Kollision mit den Hindernissen konnten sie aber durch Notbremsungen verhindern. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 16 bis 20 Jahre alt, er hatte dunkle Haare oder trug eine dunkle Mütze. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet und hatte ein Fahrrad dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

