Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Heilbronn: Bei Verkehrskontrolle verhaftet

Am Dienstagmorgen fiel einer Verkehrsstreife des Verkehrsdienstes Weinsberg ein offensichtlich überladener Kleintransporter auf der A6 auf. Der Sprinter konnte schließlich auf der Heilbronner Karl-Wüst-Straße angehalten und kontrolliert werden. Eine Wiegung des Transporters bestätigte den ursprünglichen Verdacht der Beamten. Die Überladung stellte sich jedoch als nur einer von mehreren Verstößen des Fahrers heraus. Der 36-Jährige wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Außerdem war er mit einem nicht mehr gültigen ausländischen Führerschein unterwegs. Zwei der drei Fahrzeuginsassen arbeiteten zudem wohl ohne Anmeldung, wie eine erste Überprüfung ergab. Die Ermittlungen wurden an das zuständige Hauptzollamt übergeben. Die Beamten nahmen den Fahrer fest. Nach Bezahlung einer Geldstrafe wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Überladung und illegaler Arbeitsaufnahme zu. Auch seinen Chef, den Fahrzeughalter, erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem weil er seinen Angestellten ohne zulässigen Führerschein fahren ließ.

A81/Ilsfeld: Hundewelpen beschlagnahmt

Zwei kleine Labradore und drei junge Zwergspitze wurden am Mittwochmorgen auf der A81 bei Ilsfeld von Mitarbeitern des Veterinäramtes beschlagnahmt. Einer Polizeistreife fiel an der Raststätte Wunnenstein ein ausländischer PKW auf, dessen Beifahrer gerade einen Hundewelpen versorgte. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs wurden in dem Fiat noch vier weitere Welpen entdeckt. Da die Tiere ohne die notwendigen Unterlagen und ohne die geltenden Quarantänevorschriften zu beachten nach Deutschland eingeführt wurden, wurde das Veterinäramt informiert. Die Mitarbeiter nahmen die Hundebabys in Obhut und kümmerten sich um die Tiere. Auf die mutmaßlichen Verkäufer der Tiere, ein 30- und ein 50-Jähriger, kommen nun Anzeigen zu.

Heilbronn-Böckingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Eine 18-Jährige wurde am Mittwochmittag in Heilbronn von einer Unbekannten angefahren. Die junge Frau überquerte gegen 12 Uhr die Neckargartacher Straße in Alt-Böckingen um zu einem nahegelegenen Discounter zu gehen. Zeitgleich fuhr eine unbekannte Frau in einer Mercedes A-Klasse vom dortigen Parkplatz und bog in die Neckargartacher Straße ein. Der Mercedes kollidierte mit der Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Anstatt sich um die junge Frau zu kümmern, fuhr die Autofahrerin jedoch einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu der A-Klasse und seiner Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter zerstach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Reifen an einem in Heilbronn geparkten VW. Der Golf stand von 20 Uhr bis 10.30 Uhr am nächsten Vormittag in der Freiligrathstraße. In diesem Zeitraum muss eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand den rechten hinteren Reifen des VWs zerstochen haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, mögen sich bei der Polizei melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 2500 vom Polizeirevier Heilbronn entgegengenommen.

Heilbronn: Mit über 100 Kilometer pro Stunde durch die Stadt

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach Verkehrsteilnehmern, die am Dienstagnachmittag von der Fahrweise eines 21-Jährigen geschädigt wurden. Der dunkle Mercedes des jungen Mannes wurde gegen 17 Uhr von einer Streife auf der Weipertstraße beobachtet, wie der Wagen mit deutlich zu viel Tempo in Richtung Europaplatz fuhr. An der Ampel der Abzweigung zur Fügerstraße musste der Mercedes auf der linken Spur anhalten, startet jedoch sobald die Ampel auf grün sprang mit einem riskanten Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen um die zuvor verkehrsbedingt an der Ampel wartenden Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit rechts zu überholen. Ein weiteres Auto wurde links von dem Mercedes überholt, das nächste, dann wieder rechts. Der Streifenwagen fuhr dem Mercedes mit teils mehr als 100 Kilometer pro Stunde hinterher und konnte den Wagen schließlich auf der Mannheimer Straße anhalten. Der 21-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Autofahrer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ellhofen: E-Scooter-Fahrer von Roller gestürzt

Rettungskräfte kümmerten sich am Dienstagabend um einen Mann, der auf einem Feldweg bei Ellhofen von seinem E-Scooter gestürzt war. Ein Zeuge fand den 54-Jährigen gegen 22 Uhr verletzt auf dem Boden sitzend und informierte Polizei und Rettungskräfte. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen alleine unterwegs und wohl aufgrund von alkoholischer Beeinflussung von seinem Gefährt gefallen. Der 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wüstenrot: Katalysatoren entwendet - Zeugen gesucht

An insgesamt 13, in Wüstenrot abgestellten, BMWs wurden am Wochenende die Katalysatoren entfernt. Vermutlich machten sich die Unbekannten am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.40 Uhr, mit Winkelschleifern an den Fahrzeugen zu schaffen, die allesamt im Gewerbepark Weihenbronn standen. Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen rund um den Gewerbepark Weihenbronn machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07130 7077 beim Polizeiposten Obersulm zu melden.

Widdern: Teurer Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von knapp 13.000 Euro entstanden am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Widdern. An der Kreuzung der Möckmühler Straße und der Adlergasse stießen gegen 15.30 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 19-Jährige wollte mit ihrem Peugeot von der Adlergasse nach links in die Möckmühler Straße abbiegen. Dort fuhr zeitgleich ein 27-Jähriger mit seinem Laster. Die junge Frau bemerkte den LKW wohl nicht, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Drei auf einen Streich

Drei Autos auf einmal wurden am Donnerstag, 11. März, in Heilbronn von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Ein 63-Jähriger hatte seinen VW am vergangenen Freitag gegen 7 Uhr am Fahrbahnrand der Austraße abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel an seinem Fahrzeug beschädigt worden war. Auch die beiden Autos die vor, beziehungsweise hinter seinem Fahrzeug standen, wiesen Beschädigungen auf. Vermutlich war der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren an den drei PKW entlanggestreift und hatte die Schäden verursacht. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise darauf geben können, wer für die Schäden verantwortlich ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell