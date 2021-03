Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: 8.000 Euro Sachschaden bei Kollision

Bei einem Abbiegemanöver hat ein 26-Jähriger am Mittwochmittag den VW Passat eines 40-Jährigen in Boxberg missachtet. Dieser befuhr gegen 13 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Oberschüpf kommend in Fahrrichtung Heckfeld. An der Einmündung am dortigen Waldrand kam der 26-Jährige mit seinem Skoda Octavia von einem geteerten Feldweg und bog auf den Gemeindeverbindungsweg ein. Hierbei kollidierten die Pkw. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der VW Passat erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Bad Mergentheim: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich der Eichendorfstraße in Bad Mergentheim sind am Mittwochmorgen ein Nissan und ein Opel kollidiert. Eine 61-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Nissan Micra von der Boxberger Straße in die Eichendorfstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 28-Jährigen mit seinem Opel Astra. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden an beiden Autos.

