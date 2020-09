Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunkener lässt sich nicht beruhigen

In Gewahrsam nahm die Polizei am Montag einen Mann in Uhingen.

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 22.45 Uhr eine Schlägerei in der Karlstraße. Dort hatte ein 20-Jähriger offensichtlich Streit mit seinem Bruder. Er soll nicht nur ihn, sondern auch die Polizisten beleidigt haben. Er ließ sich nicht beruhigen und wurde immer aggressiver. Auch ausweisen wollte sich der Mann nicht. Deswegen legten ihm die Beamten Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Seinen Rausch musste er in der Zelle ausschlafen. Zudem sieht er einer Strafanzeige entgegen.

