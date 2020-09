Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gehweg verbotswidrig benutzt

Zwei verletzte Radler sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 17-jähriger Radler verbotswidrig auf einem Gehweg im Thüringenweg. Er bog in die Böfinger Steige ein. Dort fuhr auf dem Radweg ein 57-Jähriger Mountainbiker. Der hatte Vorrang. Den übersah der 17-Jährige. Die Radler stießen zusammen. Bei dem Sturz erlit der 17-Jährige eine Verletzung am Kopf. Er trug keinen Radhelm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Auch er kam in ein Krankenhaus.

