POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fehlender Gurt führt zu Straftaten

Drei Mitfahrer sollen am Montag in Heidenheim mit gefälschten Dokumenten unterwegs gewesen sein.

Einer Polizeistreife war aufgefallen, dass gegen 19.15 Uhr drei Personen in einem VW nicht angeschnallt waren. Bei einer Kontrolle in der Schnaitheimer Straße stellte die Beamten Fälschungsmerkmale an zwei Führerscheinen und an einem Ausweis fest. Auf richterliche Anordnung mussten die Männer im Alter von 40, 48 und 55 Jahren Sicherheitsleistungen hinterlegen. Diese sollen die Durchführung der Strafverfahren gewährleisten, weil die Verdächtigen in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben. Die Polizei beschlagnahmte die Dokumente.

