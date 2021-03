Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Verkehrsunfall, 2 Personen verletzt

Am Mittwoch, gegen 23.00 Uhr, befuhr die Lenkerin eines Opel Corsa die A 81 in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannten Gründen verlor die 23-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in der Folge in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß zunächst gegen die Leitplanken und schleuderte anschließend ca. 200 Meter weiter bis er zum Stehen kam. Die nachfolgenden Lenker eines Audi A6 und eines Peugeot konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und streiften das bereits verunfallte Fahrzeug. Ein weiterer Pkw Audi A4 fuhr anschließend über Fahrzeugteile, welche durch die Kollission bedingt auf der Fahrbahn lagen. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des Audi A6 erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsamaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

