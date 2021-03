Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Feuerwehreinsatz am Leinbach Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Eppinger Straße in Leingarten. Anwohner stellten zuvor im Leinbach eine weiße, dicke Flüssigkeit fest. Es stellte sich heraus, dass durch einen bislang unbekannten Verursacher eine nicht bekannte Menge Emulsion in einen Regenwasserkanal eingeleitet wurde. Die Feuerwehr konnte die Substanz vor der Einmündung zum Leinbach zurückhalten, sodass es zu keiner Gewässerverunreinigung kam. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

