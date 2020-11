Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

Verbandsgemeinde UnkelVerbandsgemeinde Unkel (ots)

Am Abend des 05.11.2020 erhielt die Polizeiinspektion in Linz den Hinweis eines Zeugen, in einer Gaststätte im Bereich der Verbandsgemeinde Unkel würden offensichtlich mehrere Personen bewirtet. Im Rahmen der sofortigen Überprüfung durch die Linzer Polizisten wurde der Hinweis bestätigt. Im Schankraum hielten sich neben dem Wirt insgesamt sieben Personen aus mehreren Haushalten auf, die augenscheinlich bedient wurden. Den anwesenden Personen wurde ein sofortiger Platzverweis ausgesprochen, der Vorfall der Kreisverwaltung Neuwied zur weiteren Ahndung der Verstöße gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell