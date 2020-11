Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung

57537 Wissen, Im Kreuztal 87, Gaststätte57537 Wissen, Im Kreuztal 87, Gaststätte (ots)

In der Zeit von Mi., 04.11.2020, 20:00 Uhr bis zum Do., 05.11.2020, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Außenlampe am Türeingang der dortigen Gaststätte. Die an der Außenwand neben der Tür angebrachte Lampe wurde mutwillig heruntergerissen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



