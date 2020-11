Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nachtigallenstr.57537 Wissen, Nachtigallenstr. (ots)

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit dem Dienstfahrzeug der Post die Nisterstraße in Wissen, um an der Einmündung Nachtigallenstraße nach links in diese spitzwinklig einmündende Straße abzubiegen. Hierbei geriet sie im Einmündungsbereich aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts in den Bereich des Grünstreifens und touchierte hierbei den Beginn einer im Erdreich verankerten Schutzplanke, welche wegen des Bewuchses nicht sichtbar war. Es entstand ca. 2000,-EUR Sachschaden.

