Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

NiederfischbachNiederfischbach (ots)

Am 05.11.2020, gegen 10:30 Uhr hatte eine 22-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Friedhofes in Niederfischbach abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an ihrem Ford Fiesta fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Sachschaden ca. 2000EUR. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.

