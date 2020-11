Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

57537 Wissen, Mittelstr. 1457537 Wissen, Mittelstr. 14 (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Do., 05.11.2020, 19:00 Uhr bis Fr. 06.11.2020, 08:00 Uhr, an einem grauen Pkw Fiat Punto das hintere Kennzeichenschild AK-IE 811. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



