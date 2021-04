Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelec aus Garage entwendet

Raesfeld (ots)

Auf ein Pedelec des Typs Allegro E-go hatten es Unbekannte in Raesfeld abgesehen. Das anthrazitfarbene Rad des Herstellers Batavus wurde aus einer Garage am Pfarrer-Trockel-Pättken zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell