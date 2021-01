Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 09./10.01.2021

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Mittelsten- Thüle - Brand in einem Sägewerk Am 10.01.2021, gegen 00:50 Uhr kam es an der Thüler Straße in Mittelsten-Thüle zum Brand einer Lager- und Produktionshalle eines Sägewerkes. Zur Brandbekämpfung wurden die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Markhausen, Gehlenberg und Altenoythe mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 75 Kameraden alarmiert. Durch die Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Für die Zeit der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

