Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

+++ Einbruch in Gasflaschenlager eines Baumarktes in Garrel +++ Im Tatzeitraum Donnerstag, 07.01.21 18:00 Uhr auf Freitag, 08.01.21, 11:00, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Gasflaschenlager eines ortsansässigen Baumarktes in 49681 Garrel. Insgesamt wurden mehr als 20 gefüllte Gasflaschen aus einem verschlossenen Drahtkäfig außerhalb des Baumarktes entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Vielzahl an entwendeten Gasflaschen geht die Polizei von arbeitsteiligem Handeln und der Nutzung eines Kraftfahrzeuges aus. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Aktivitäten im Tatzeitraum oder im Vor- bzw. Nachgang zur Tat haben werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (29283)

