Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto beschädigt

Gescher (ots)

Zerkratzt haben Unbekannte zwei Scheiben eines silberfarbenen Peugeots in Gescher. Das auf einer Parkfläche eines Wohnhauses an der Jahnstraße geparkte Fahrzeug wurde zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

