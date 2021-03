Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, 20. März 2021, 18:30 Uhr, und Sonntag, 21. März 2021, 09.00 Uhr, kam es in der Quakenbrücker Straße zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschmierten eine Fassade einer dortigen Schule mit roter Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 19. März 2021, 09.15 Uhr, und Montag, 22. März 2021, 09.15 Uhr, kam es in der Wagnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein unbekannter Verursacher gegen einen Grundstückszaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 500 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 13.30 Uhr, befuhren Polizeibeamte die Sevelter Straße in Cloppenburg. In Höhe der Straße Herzog-Erich-Weg wurden die Beamten auf einen Motorradfahrer aufmerksam. Dieser bog plötzlich, als er die Polizeibeamten entdeckte, ab und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Sevelten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Motorradfahrer flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in gefährlicher Fahrweise vor den Polizeibeamten. Unter anderem fuhr der Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen und überholte andere Verkehrsteilnehmer in rücksichtsloser Art und Weise. In Sevelten geriet der Motorradfahrer außer Sicht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten einen 26-jährigen Mann aus Cappeln ermitteln. Dieser steht gegenwärtig im Verdacht, das Motorrad gefahren zu sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die von dem Motorrad überholt worden sind und/oder weitere Angaben zu dem Vorfall bzw. zum Motorradfahrer machen können, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell