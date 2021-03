Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lutten - Mülltonnenbrand

Am Sonntag, 21. März 2021, gerieten aus bislang unbekannter Ursache gegen 23.35 Uhr in der Straße Im Meerpool mehrere Mülltonnen in Brand. Ein Nachbar machte den Bewohner darauf aufmerksam. Dieser konnte das Feuer eigenständig löschen, sodass an der nahegelegenen Garage kein Schaden entstand. Die Feuerwehr Lutten rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wurde niemand verletzt.

Visbek - Ohne Führerschein alkoholisiert verunfallt, falsche Kennzeichen am Pkw angebracht

Am Sonntag, 21. März 2021, kam es gegen 17.00 Uhr auf dem Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße ab. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten diverse Verstöße fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er keinen besitzt. Außerdem waren am dem Pkw, den er fuhr, Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten und mutmaßlich gefälschte Siegel trugen. Neben einer Blutentnahme wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss an den Verkehrsunfall setzte sich ein 27-jähriger Mann, der in Visbek wohnt, ans Steuer. Dieser hatte ebenfalls keine Fahrerlaubnis. Außerdem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 3,13 Promille gemessen. Auch gegen ihn wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 21. März 2021, kam es gegen 14.05 Uhr auf der Straße Hörsten zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup geriet vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bakum - Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Am Sonntag, 21. März 2021, wurde ein 77-jähriger Mann aus Bakum als vermisst gemeldet. Dieser konnte am späten Abend unverletzt in den Niederlanden aufgefunden werden.

