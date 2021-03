Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg- Einbruch in Zahnarztpraxis

Am Freitag, den 19.März 2021, gegen 17.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

