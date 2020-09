Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Brand einer Reinigungsmaschine

Karlsruhe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen gegen 09.45 Uhr in einem Drogeriemarkt eine Reinigungsmaschine in Brand. Der Brand konnte mittels eines Feuerlöschers durch Mitarbeiter gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude kurzfristig evakuiert werden.

