Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 21. März /22. März 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Sonntag, 21. März 2021, 04.30 Uhr, bis Montag, 21. März 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum. In Cloppenburg wurde ein Fußballspiel von neun männlichen Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren beendet. In Steinfeld wurde eine Party in einem Angelpark gemeldet. In einer geschlossenen Räumlichkeit wurden insgesamt neun männliche Personen im Alter von 29 bis 64 Jahren angetroffen, die Alkohol konsumierten. Die Zusammenkunft wurde beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell