Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad am Bahnhof gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Pedelec der Marke Sparta haben Diebe am vergangenen Wochenende in Bocholt gestohlen. Das Rad hatte verschlossen in einem Fahrradständer am Bahnhof gestanden. Dort kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

