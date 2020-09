Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 18.09.2020, 12:30 Uhr - 20:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Wilkstraße 2 SV: Wie erst jetzt mitgeteilt, wurde bereits am 18. September ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellter schwarzer Honda Jazz von einem unbekannten Verursacher am hinteren Stoßfänger (links) beschädigt. Der Wagen stand in der zweiten oder dritten Parkplatzreihe in der Nähe des Getränkecenters. Die Spurenlage deutet auf einen Anstoß mit einer Gipskartonplatte hin, die auf einem Einkaufswagen transportiert worden sein könnte. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Unfallfluch. | pizw

