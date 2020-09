Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Die Geister, die ich rief ...

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.09.2020, 22:00 Uhr - 23:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet SV: Ein 33-Jähriger, der mit seiner Freundin in Streit geraten war, hatte sich - nach eigenen Angaben aus Angst vor dieser- in der Küche der gemeinsamen Wohnung eingesperrt und die Polizei verständigt. Im Gespräch mit den Beamten versicherten beide, dass es bei dem Streit zu keinem Schaden für den jeweils anderen gekommen sei, da eine von der Frau zerstörte Blumenvase dieser alleine gehörte. Nachdem die Beamten auf dem Wohnzimmertisch ein offen herumliegendes Tütchen mit Marihuana entdeckt hatten, durchsuchten sie die Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln und wurden an mehreren Stellen fündig. Insgesamt wurden zwei Kleinmengen Marihuana (zusammen 2 Gramm) und vier Einzelmengen Amphetamin (zusammen 11 Gramm - davon 1,8 Gramm lose auf einem Teller liegend) aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen standen merklich unter Drogeneinfluss und räumten ein, Dauerkonsumenten zu sein. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Frau verließ im Beisein der Beamten freiwillig die Wohnung und gab an, bei einem Freund unterzukommen. | pizw

