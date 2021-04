Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche auf dem Dach einer Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Samstag gegen 20.30 Uhr in die Zeppelinstraße in Böblingen aus, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass drei Jugendliche über das Dach in die Sporthalle einer Schule einsteigen würden. Die Beamten umstellten das Objekt und trafen hierbei auf drei 17-Jährige, die sie vorläufig festnahmen. Sie wurden zunächst zum Polizeirevier Böblingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell