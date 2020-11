Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall auf HEM-Tankstelle in Eggesin, LK V-G

UeckermündeUeckermünde (ots)

Am 23.11.2020 um 20:31 Uhr teilt die Mitarbeiterin der HEM-Tankstelle in Eggesin der Einsatzleitstelle Neubrandenburg mit, dass soeben ein Raubüberfall stattgefunden hat. Zwei unbekannte Tatverdächtige betraten den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit der Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Zwischenzeitlich war ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Raub geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771/820, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

