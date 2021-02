Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: 13-jährige Radlerin von Auto angefahren

Duisburg (ots)

Beim Verlassen einer Hofeinfahrt ist am frühen Mittwochabend (24. Februar, 18:25 Uhr) ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf der Düsseldorfer Landstraße mit einer 13-jährigen Radlerin zusammengestoßen. Das Mädchen war mit seinem Fahrrad auf dem neben der Straße verlaufenden Gehweg unterwegs. Sie stürzte und zog sich Prellungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Das Fahrrad war verbeult, der Seat erlitt einen Frontschaden. Ein Passant (50) eilte herbei und kümmerte sich um das leicht verletzte Kind. Der 21-jährige Autofahrer teilte dem Zeugen seine Erreichbarkeit mit und verließ die Unfallstelle. Das Kind lief nach Hause - von dort informierten seine Eltern die Polizei. Die Beamten untersuchten im Nachhinein die Unfallstelle und nahmen Kontakt mit dem Seat-Fahrer auf. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere bei Verkehrsunfällen mit Verletzten umgehend die Polizei benachrichtigt werden sollte. Beteiligte müssen an der Unfallstelle auf die Ordnungshüter warten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell