POL-DU: Laar: Flasche aus der Wohnung geworfen - zwei Verdächtige ermittelt

Duisburg (ots)

Ein 21-jähriger Zeuge hat am Dienstagabend (23. Februar, gegen 20 Uhr) die Polizei wegen einer Ruhestörung an der Florastraße gerufen. Neben der lauten Musik hatte er beobachtet, wie ein Mann mit Glatze und nacktem Oberkörper eine Glasflasche aus dem Fenster geworfen hatte. Ein 28-jähriger Autofahrer, der sich später auf der Wache in Meiderich gemeldet hatte, konnte den Scherben nicht ausweichen und zog sich einen Platten zu. Die Beamten ermittelten vor Ort. Dabei stellte sich ihnen ein 35-jähriger Mann in den Weg, der die Beamten provozierte und nach mehrfacher Aufforderung nicht zur Seite gehen wollte. Dem aggressiven Mann legten die Polizisten Handschellen an und brachten ihn zur Beruhigung ins Gewahrsam. In der Wohnung, aus der die Flasche offenbar geworfen worden war, traf eine weitere Streifenwagenbesatzung auf einen 33-Jährigen. Aufgrund von Sprachbarrieren war die Verständigung schwierig. Die Beamten nahmen die Personalien auf und schrieben gegen beide Tatverdächtigen Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

