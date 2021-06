Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schläge aufgrund nicht zufriedenstellender Handwerksleistung

Worms (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Martinsgasse in Worms zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 37-jährige Wormser hatte Fliesen bei dem 54-jährigen Mann im Badezimmer verlegt. Da der Bewohner nicht mit der Arbeit zufrieden war, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf schlug der jüngere dem älteren Mann mittels einer Zahnspachtel, welche zum Auftragen des Fliesenklebers dient, gegen die Wange. Daraufhin schlug der 54-jährige seinem Kontrahenten eine ca. 1m langen Dachlatte gegen den Kopf. Der 37-jährige verlor hierdurch seine oberen Schneidezähne. Der ältere Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms verbracht. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

