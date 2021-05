Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bohlsbach - Brand

Bohlsbach (ots)

Ein Brand in der Okenstraße rief am Montagfrüh gegen 4.40 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte eine glimmende Zigarette eine Matratze in Brand. Die im Anschluss ins Freie gebrachte Matratze entzündete dann im Außenbereich ein aufgestelltes Sofa, die Fassade sowie weitere Gebäudeteile. Ein vor dem Anwesen stehendes Auto wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Nachbarn konnten durch den Einsatz von Pulverlöschern die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Hierbei zog sich eine Frau leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg schätzen den entstanden Sachschaden zwischenzeitlich auf 20.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell