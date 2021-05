Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - An Zigarettenautomat hantiert

Wolfach (ots)

Durch das gewaltsame Hantieren an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Kreuzberg" zog ein Unbekannter am frühen Dienstag die Aufmerksamkeit eines Zeugen auf sich. Dieser beobachtete gegen 5:20 Uhr das Treiben des Unbekannten und meldete dies leider erst zeitversetzt bei der Polizei. Die so gegen 6 Uhr alarmierten Beamten des Polizeireviers Haslach konnten nur noch den durch den missglückten Aufbruchsversuch entstandenen Sachschaden von rund 100 Euro feststellen. Der noch unbekannte Mann soll mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07832 975920 entgegengenommen. /ma

