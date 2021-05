Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schaden durch Brandlegung

Baden-Baden (ots)

An einem Seiteneingang einer Kirche am Bernhardusplatz kam es in der Nacht von Samstag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 09:30 Uhr, zu einer mutmaßlichen Brandlegung. Dadurch wurde die Seitentür beschädigt. Die Polizei in Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insbesondere auch dazu ob zwischen dem Brandgeschehen am 25.3.2021 und dem jetzigen Brandgeschehen ein Zusammenhang bestehen könnte. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07221 680-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell