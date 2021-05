Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zunsweier - Zwei Verletzte nach Kollision mit Fahrrad

Zunsweier (ots)

Am Montagmorgen kam es auf einem Fahrradweg zwischen Oberschopfheim und Diersburg auf Höhe Zunsweier zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 61-Jährige linksseitig auf dem Fahrradweg als ihr ein 33-Jähriger auf seinem Rennrad entgegen kam. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Rennradfahrer trug leichte Verletzungen davon. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.



